The Last Of Us - czy kontuzja Pedro Pascala opóźni produkcję 2. sezonu?

The Last of Us jest serialową adaptacją gry wideo o tym samym tytule. Produkcja HBO Max, która jest niezwykle chwalona przez widzów i krytyków, była nominowana do Złotych Globów w trzech kategoriach. Ostatecznie to Sukcesja zgarnęła statuetkę dla Najlepszego serialu dramatycznego. Również Pedro Pascal i Bella Ramsey nie zostali nagrodzeni w kategoriach dla najlepszych aktorów - przegrali z Sarah Snook i Kieranem Culkinem ze wspomnianej produkcji.

The Last of Us - kontuzja Pedro Pascal nie wpłynie na początek prac nad 2. sezonem

Podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów nie zabrakło odtwórców głównych ról The Last of Us. Uwagę przyciągnął Pedro Pascal, który pojawił się na czerwonym dywanie z prawą ręką na temblaku. Został zapytany, co się stało na co odpowiedział tylko, że upadł, ale nie zdradził żadnych szczegółów.

Bądźcie ostrożni. Właśnie. To może przydarzyć się każdemu.

https://twitter.com/AP/status/1744173102232223960

Według serwisu Deadline kontuzja Pascala nie opóźni prac nad 2. sezonem, które mają się rozpocząć w następnym miesiącu. Premiera nowej serii jest zaplanowana na 2025 rok.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie obsadzono postać Abby - wcieli się w nią Kaitlyn Dever.

