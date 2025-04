Metro obchodzi 15. urodziny. Z tej okazji udostępniono Metro 2033 Redux za darmo

fot. Deep Silver

Studio 4A Games rozpoczęło świętowanie 15-lecia serii Metro. Z tej okazji udostępniono za darmo Metro 2033 Redux na PC (konkretnie na platformach Steam oraz GOG). Warto jednak pamiętać, że promocja jest ograniczona czasowo – grę można przypisać do swojego konta bezpłatnie tylko do 16 kwietnia, do godziny 17:00 czasu polskiego.

Opublikowano również okolicznościowe wideo, w którym twórcy dziękują fanom za wieloletnie wsparcie. Materiał możecie obejrzeć poniżej:

Warto również przypomnieć, że w marcu ujawniono pierwsze informacje na temat kolejnej odsłony Metro. W prace nad grą nadal zaangażowany jest Dmitrij Głuchowski – autor książkowego pierwowzoru. Inspiracją dla nowej historii stały się doświadczenia deweloperów związane z trwającą wojną w Ukrainie.

Pełnoskalowa inwazja Rosji w 2022 roku zmieniła to, jak chcemy opowiedzieć historię w kolejnym Metro. Gdy sztuka stała się rzeczywistością dla wielu naszych deweloperów w Ukrainie, czerpaliśmy z tych przeżytych doświadczeń, by stworzyć jeszcze mroczniejszą opowieść – tematy już wcześniej obecne w serii Metro stały się jeszcze bardziej wyraziste i istotne – czytamy w opublikowanym przez deweloperów wpisie.