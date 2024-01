The Last of Us – wybrano aktorkę do roli Abby. Fani trzymali kciuki za ten casting

fot. materiały prasowe

To był jeden z najbardziej oczekiwanych serialowych castingów ostatnich miesięcy. Fani The Last of Us zastanawiali się, kto wcieli się w Abby. Od momentu premiery pierwszego sezonu serialu wśród widzów padały różne nazwiska, a jednym z ostatnich była Kaitlyn Dever. To właśnie ta aktorką, którą pierwotnie fani obsadzali w roli Ellie, wcieli się w Abby.

The Last of Us - Kaitlyn Dever obsadzona w roli Abby w 2. sezonie

Kaitlyn Dever w ostatnim czasie zagrała w filmie Nie ocali cię nikt od Hulu, a także pojawiła się w epizodycznej roli w najnowszym filmie Netflixa - W żałobie w drogę. Na swoim koncie ma również występy w takich produkcjach, jak Szkoła melanżu, Lekomania i Niewiarygodne.

https://twitter.com/hbomaxpolska/status/1744769714708959606

Abby opisywana jest jako utalentowany żołnierz, której czarno-białe spojrzenie na świat zostaje wystawione na próbę, gdy szuka zemsty za tych, których kocha.

W oświadczeniu Craig Mazin i Neil Druckmann potwierdzili, że do swojego serialu szukali światowej klasy aktorów:

Nasz proces castingu do drugiego sezonu był identyczny jak do pierwszego: szukamy światowej klasy aktorów, którzy ucieleśniają dusze bohaterów z materiału źródłowego. Nic nie liczy się bardziej niż talent i jesteśmy podekscytowani, że tak uznana artystka jak Kaitlyn dołączyła do Pedro [Pascala], Belli [Ramsey] i reszty naszej rodziny.

Produkcja drugiego sezonu The Last of Us ma rozpocząć się wiosną tego roku. Serial powróci do HBO w 2025 roku.