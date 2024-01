Adan Canto nie żyje. Aktor z Pani sprzątającej i Designated Survivor miał 42 lata

fot. Fox Entertainment // Warner Bros. Television

Reklama

Adan Canto to meksykańsko-amerykański aktor, który zmarł 8 stycznia. Przegrał w walce z rakiem wyrostka robaczkowego. Chorobę utrzymywał w tajemnicy.

Aktor urodził się 5 grudnia 1981 roku w Ciudad Acuña w Meksyku, a później wychowywał się w Teksasie. Canto opuścił dom w wieku 16 lat, aby rozpocząć karierę muzyczną w mieście Meksyk. Zaczął grywać w reklamach i serialach telewizyjnych, aby następnie dostać rolę w serialu The Following (2013) od stacji Fox, w którym główną postać grał Kevin Bacon.

Następnie dostał angaż w serialach: Mixology, Blood & Oil, Narcos oraz politycznym thrillerze Designated Survivor, gdzie grał u boku Kiefera Sutherlanda przez 3 sezony. Aktor znany z serialu 24 godziny umieścił na swoim Instagramie poruszający post, w którym nazwał go wspaniałym człowiekiem. Napisał, że zawsze pragnął wykonywać swoją pracę dobrze i stawać się coraz lepszym. Dodał, że było to imponujące i będzie go bardzo brakowało. Na koniec stwierdził, że ma złamane serce z powodu jego żony Stephanie Ann Canto oraz dwójki małych dzieci (Roman Alder ma 3,5 roku, a Eve Josephine ma 1,5 roku), których pozostawił.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kiefer Sutherland (@kiefersutherland) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Stephanie Ann Canto (@stephanie.a.canto) ROZWIŃ ▼

W ostatnim czasie Canto występował w serialu dramatycznym Pani sprzątająca, gdzie grał główną rolę męską przez dwa sezony. Stan zdrowia nie pozwalał mu na pracę nad 3. serią, do której zdjęcia rozpoczęły się w grudniu. Aktor miał dołączyć do obsady w dalszej części sezonu. Stacja Fox oraz Warner Bros. Television również oddały mu hołd w oświadczeniu, w którym napisali, że był wspaniałym aktorem i drogim przyjacielem.

Ostatnio zabłysnął na ekranie w Pani sprzątającej mocnym występem, w którym pokazał swój kunszt, wszechstronność, głębię i wrażliwość. To niezgłębiona strata. Łączymy się w żałobie wraz z jego żoną Stephanie, ich dziećmi i bliskimi. Będzie nam bardzo brakować Adana.

https://twitter.com/FOXTV/status/1744838353000784029

Również inni aktorzy i aktorki złożyli hołd Adanowi Canto, w tym Halle Berry, z którą grał w filmie Poobijana.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Halle Berry (@halleberry) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maggie Q (@maggieq) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ben Lawson (@bennyvegas) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Italia Ricci (@italiaricci) ROZWIŃ ▼

Aktor zagrał również w filmie X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, gdzie wcielił się w Sunspota. Łącznie wystąpił w 25 różnych projektach.