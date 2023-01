The Last of US - twórcy o tym, jak serial pokaże początki infekcji

fot. HBO

Serial The Last of Us będzie adaptacją gry o tym samym tytule. Twórcami produkcji HBO są Neil Druckman i Craig Mazin, którzy zabierają nas do świata, którego akcja rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

Do premiery pierwszego odcinka serialu pozostało mało czasu, więc twórcy przy tej okazji udzielają licznych wywiadów. W rozmowie z portalem Collider, Druckman i Mazin zapytani zostali o kulisy powstawania oraz o to, co mogli rozwinąć w serialu względem gier. W świecie gry The Last of Us wykorzystano fikcyjną mutację grzyba Cordyceps z rodziny maczużnikowatych do stworzenia zombie apokaplipsy. W grze jednak nigdy nie jest pokazane, gdzie i jak dokładnie zaczyna się epidemia. Joel i jego córka Sarah po raz pierwszy spotykają zarażonych, gdy zaczynają oni siać spustoszenie w ich miasteczku w 2013 roku. Wszystko to, co działo się wcześniej pozostaje tajemnicą. W serialu będzie jednak sposobność do tego, by zgłębić ten temat. Jak mówi Mazin:

Chcieliśmy osadzić ten serial w jak największych ramach naukowych. Gra zrobiła to całkiem nieźle, zwłaszcza jak na gatunek, w którym łatwo byłoby po prostu powiedzieć "Och, są zombie, pojawiają się i tyle". Cordyceps to fascynujący koncept i jest absolutnie prawdziwy. Chcieliśmy popchnąć to trochę dalej. Chcieliśmy dać w tym wszystkim tyle rzeczywistych aspektów, jak tylko mogliśmy, ponieważ im bardziej jest to realne, tym bardziej łączymy się z postaciami, które znajdują się w tej przestrzeni.

Ponadto nadejście pandemii COVID-19 sprawiło, że mocniejsze stały się obawy społeczeństwa przed wirusem zmieniającym społeczeństwo i pokazało ludziom, że coś na tak dużą skalę jak w The Last of Us może się wydarzyć, nawet jeśli nie w tym samym niszczycielskim stopniu. Mazin chciał pokazać, że takie epidemie jak w grze nie są wynikiem przypadku, ale raczej są badane i przygotowywane przez lata. Dodał:

Ważne było dla nas tworzyć serial ze świadomością, że widzowie są mądrzejsi o sprawy związane z pandemią znacznie bardziej niż pięć lat temu. Nie chcemy udawać, że nie znają się na rzeczy. I w rzeczywistości jest wiele powodów, dla których ten serial zaczyna się tak, jak się zaczyna od pewnej sceny z lat 60., bo chcemy powiedzieć: "słuchaj, kontekst jest taki, że istnieją wirusowe pandemie i są one dość niebezpieczne, ale jest coś gorszego. I może to zabrzmi dla ciebie śmiesznie, ale pozwól mi wyjaśnić dlaczego."

Twórca dodaje, że wybuch pandemii o takim zasięgu nie dzieje się nagle, to nie jest coś przypadkowego. To proces i tak zostanie to przedstawione w produkcji.

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.

