Wódz wojownik - Jason Momoa o reżyserowaniu wielkiej bitwy. „Kocham to bardziej niż aktorstwo”

fot. Apple TV+

Reklama

1 sierpnia na platformie Apple TV+ zadebiutuje nowy serial z Jasonem Momoa. Wódz wojownik opowie historię, która rozgrywa się na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka’iany (Momoa), próbującego zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów pod koniec XVIII wieku.

Czytaj więcej: Jason Momoa w roli legendarnego wodza. Zwiastun historycznego serialu Apple TV+

Jason Momoa o kręceniu serialu Wódz wojownik

W serialu Jason Momoa nie tylko gra głównego bohatera, ale również pełni funkcję współtwórcy i współscenarzysty. Ponadto stanął za kamerą finałowego odcinka Wodza wojownika, w którym widzowie zobaczą intensywną scenę walki oraz wielką bitwę. Aktor w rozmowie ze ScreenRant opowiedział o produkcji serialu.

fot. Apple TV+

O finałowym odcinku, który według dziennikarza ScreenRant był wspaniały, Momoa powiedział, że pisał go z myślą o swoich ulubionych aktorach, czyli Temuerze Morrisonie i Cliffie Curtisie. Zdradził, że scena z tym drugim jest najdłuższą w całym serialu - napisał dla niego każdy moment i scenę. Pisał dla swoich bohaterów, dodając, że ci aktorzy spotkali się ponownie na planie po 30 latach od czasu filmu Tylko instynkt.

Stworzyłem scenę walki, która została nakręcona w zupełnie innej kolejności. Chciałem kręcić od rana do nocy, aby móc sfilmować każdą postać w ramach tego schematu oświetlenia. Więc kręcisz od czwartej rano do czwartej po południu, ale od tyłu. Reżyserowałem pięć ekip.

Następnie dodał:

Reżyseruję od ponad dekady, kocham to bardziej niż aktorstwo. Chcę być odpowiedzialny. Chcę móc podejmować decyzje. Będę oceniany na podstawie wyborów, których dokonam.

Przypomnijmy, że Momoa zadebiutował jako reżyser filmem Droga do Palomy w 2014 roku. Zajął się też reżyserią On the Roam, dokumentu podróżniczego, w którym aktor przemierza kraj na motocyklu, spotykając po drodze różne ciekawe osoby. Z kolei funkcję scenarzysty zanotował w filmach Aquaman i zaginione królestwo, Ostatnia obława i jednym odcinku The Climb.

Wódz wojownik będzie liczyć 9 odcinków, które będą się pojawiać na platformie Apple TV+ co tydzień.

Wódz wojownik - zdjęcia