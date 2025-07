Koniec kłótni i dyskusji - oto oficjalny casting Zeldy i Linka w live-action!

Nintendo

Wiele osób zastanawiało się, kto zagra pierwszoplanowe role w filmie aktorskim The Legend of Zelda. W końcu mówimy o wieloletniej i uwielbianej na całym świecie franczyzie oraz kultowych już postaciach. Szczególnie gorąco dyskutowano o możliwości zatrudnienia Hunter Schafer znanej z Euforii, w której wiele osób widziało lustrzane odbicie tytułowej księżniczki. Wreszcie jednak nadszedł czas położyć kres wszelkim plotkom i spekulacjom – znamy oficjalne wyniki castingu!

Oto oficjalny casting Zeldy i Linka w live-action!

Kto zagra główne role w live-action The Legend of Zelda? Benjamin Evan Ainsworth wcieli się w głównego bohatera Linka, a Bo Bragason zobaczymy jako księżniczkę Zeldę.

Skąd znamy młode gwiazdy The Legend of Zelda? Benjamin Evan Ainsworth zagrał chociażby w serialu Netflixa, zatytułowanym The Nawiedzony dwór w Bly. Pojawił się także w takich filmach jak Flora & Ulysses od Disneya czy komedii Everything's Going to Be Great. Podkładał również głos Pinokio w bajce z 2022 roku. Z kolei Bo Bragason ma na koncie takie produkcje jak Renegade Nell, The Radleys i Censor.

Choć dla obojga występ w live-action Zeldy nie będzie debiutem na ekranie, to zdecydowanie będą to dla nich największe i najgłośniejsze role do tej pory. Wybrano mniej znanych aktorów niż przewidywano. Na pewno ciekawie będzie przekonać się, jak wpłynie to na sam film, bo choć znane nazwiska często przyciągają widzów do kina, to niektórzy są również zmęczeniu oglądaniem tych samych twarzy w kółko na ekranie. Dajcie znać, co myślicie o tym castingu.

The Legend of Zelda – co wiemy o filmie?

Nintendo zapowiedziało projekt w listopadzie 2023 roku i ujawniło, że jego reżyserem będzie Wes Ball, a producentami Avi Arad i Shigeru Miyamoto z ramienia Nintendo. Wiadomo, że Ball chciałby stworzyć poważną i realistyczną adaptację gry. Premiera została zapowiedziana na 7 maja 2027 roku. Oficjalnie potwierdzono, że Linka zagra Benjamin Evan Ainsworth, a księżniczkę Zeldę młoda aktorka Bo Bragason. To na razie wszystko, co wiemy.

