Weteran seriali kryminalnych z nową rolą. Zagra agenta CIA z mrocznym sekretem

Źródło: materiały prasowe

Titus Welliver po dekadzie grania Harry'ego Boscha w Bosch i Bosch: Dziedzictwo dostał główną rolę w kolejnym serialu kryminalnym. Aktor został obsadzony w potencjalnym spin-offie Agentki McCall. Na ekranie ma mu partnerować Juani Feliz, znana z Harlem i Civil War.

Deadline już wcześniej poinformowało, że w 516. odcinku 5. sezonu Agentki McCall z Queen Latifah w roli głównej pojawią się dwie nowe postacie, które później dostaną swój własny serial.

Agentka McCall - kogo zagrają Titus Welliver i Samantha Reed?

Titus Welliver zagra Hudsona Reeda, byłego agenta CIA, który skrywa mroczny sekret. Postać starego mentora łączy go z Robin McCall, graną przez Queen Latifah. Z kolei Juani Feliz wcieli się w Samanthę Reed, która została wyszkolona przez ojca na ekspertkę od broni i genialną wojowniczkę. Jednak i ona trzyma kilka kościotrupów w szafie. Czas pokaże, czy przekonują do siebie widzów na tyle, by dostać swój własny spin-off, jak planuje stacja.