The Legend of Zelda: Majora’s Mask już wkrótce na Switchu. Zwiastun zapowiada debiut gry w NSO

fot. Nintendo

Wprowadzenie Nintendo Switch Online + Expansion Pass, czyli droższego wariantu abonamentu japońskiej firmy, spotkało się z wieloma negatywnymi opiniami ze strony społeczności. Gracze krytykowali przede wszystkim wysoką cenę, ale wygląda na to, że Nintendo postanowiło udowodnić im, że warto zdecydować się na subskrypcję. Usługa jest więc regularnie rozwijana o nową zawartość w postaci DLC oraz klasycznych produkcji. Do tego drugiego grona już wkrótce dołączy The Legend of Zelda: Majora’s Mask, czyli kultowa gra z 2000 roku.

Majora’s Mask dołaczy do cyfrowej biblioteki Nintendo Switch Online + Expansion Pass już 25 lutego. Ogłoszeniu towarzyszy nowy zwiastun tej klasycznej przygodowej gry akcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

