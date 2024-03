The Mandalorian - czemu Din nie zdjął hełmu w 3. sezonie? Odpowiedź jest inna niż sądziliśmy

materiały prasowe

Cały czas zakładano, że brak scen bez hełmu w 3. sezonie The Mandalorian dotyczył tego, że Pedro Pascal miał zapchany terminarz i nie mógł pojawić się na planie. Według Brendana Wayne'a, który jest ciałem postaci, odpowiedź jednak jest inna.

Według Wayne'a dotyczy to wydarzeń z finału 2. sezonu.

- Jeśli Din miałby zdjęty hełm po wydarzeniach z finału 2. sezon, to rozmyłoby scenę, w której żegnał się z Grogu. Kiedy Grogu wyciąga rączki jakby mówił: "zdejmij to, chcę cię zobaczyć". To coś, jakby powiedzieć "kocham cię", a potem zobaczyć, że ta druga osób mówi to samo przy wszystkich. Jaką wartość by to miało gdyby ten hełm potem zdejmował? To był list miłosny do Grogu.

Brendan Wayne i Lateef Crowder są ciałem Dina Djarina od początku sezonu. Pedro Pascal tylko okazjonalnie przy zdjętym hełmie ich zastępował. Pomimo słów Wayne'a mówiono wcześniej, że z uwagi na prace nad The Last of Us po prostu Pascal nie mógł być w dwóch miejscach na raz. Potem jedynie podłożył głos pod swoją postać.

Na ten moment 4. sezon The Mandalorian nie powstanie. Jednakże w 2024 roku ruszą zdjęcia do kinowego filmu The Mandalorian & Grogu.