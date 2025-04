Sarah Michelle Gellar w obsadzie komedio-horroru. Zdjęcia do sequela Zabawy w pochowanego ruszają

Reklama

Sarah Michelle Gellar dołącza do sequela Ready or Not: Here I Come studia Searchlight, za który odpowiadają twórcy z kolektywu Radio Silence. Będzie to kontynuacja komedio-horroru z 2019 roku Zabawa w pochowanego. W obsadzie znaleźli się również Elijah Wood, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand i David Cronenberg. Wszyscy dołączają do wcześniej ogłoszonych Samary Weaving i Kathryn Newton w filmie na podstawie scenariusza autorstwa Guya Busicka i R. Christophera Murphy’ego. Zdjęcia ruszyły dziś 22.04.2025 w Toronto.

Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, zajmujący się reżyserią filmu, wypowiedzieli się o nadchodzącej produkcji:

„Jesteśmy zachwyceni powrotem do tego świata z Sammarą, Brettem, Averym i Andrew i niesamowicie podekscytowani współpracą z tą niezwykle utalentowaną obsadą oraz wspaniałymi artystami z każdej dziedziny, którzy dołączają do rodziny Ready or Not.”

Zabawa w pochowanego - fabuła, wynik finansowy

Zabawa w pochowanego to film, w którym Samara Weaving wciela się w rolę panny młodej, która odkrywa, że jej nowa rodzina ma rytuał weselny, podczas którego gra się w morderczą grę, a wszystko po to, by zadośćuczynić dawnemu rodzinnemu paktowi z diabłem. Film odniósł sukces zarówno krytyczny, jak i komercyjny, zarabiając 28 milionów dolarów w krajowych kinach przy budżecie wynoszącym 6 milionów dolarów.