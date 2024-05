Rodzina Potwornickich powróci w nowej wersji serialu. Będzie w klimacie horroru

Fot. Materiały prasowe

1313 będzie nową wersją Rodziny Potwornickich z lat 60. Ma to być serial w klimacie horroru. Showrunnerką została Lindsey Anderson Beer, która zajmie się rozwojem projektu wraz z Jamesem Wanem oraz Ingrid Bisu z ramienia Universal Content Productions LLC. Będą też pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz z Michaelem Clearem i Robem Hackettem. Za produkcję będą odpowiadać studia Atomic Monster i LAB Brew.

Oryginalny serial opowiadał o rodzinie Munsterów, która żyła tak jak każda inna rodzina w latach 60. - tata inżynier, mama dbająca o dom, ciekawskie dzieci, a do tego jeszcze dziadek. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że członkowie tej rodziny byli... potworami. Dodajmy, że rodzina mieszkała przy ulicy Mockingbird Lane pod numerem 1313.

Rodzina Potwornickich na przestrzeni lat

Od lat 60. powstało kilka filmów o rodzinie Potwornickich: Munster, Go Home! (1966), The Munsters' Revenge (1981), Here Come the Munsters (1995) i The Munsters' Scary Little Christmas (1996). Ostatnią pełnometrażową produkcją jest kiepski The Munsters z 2022 roku.

Potworniccy z nową obsadą powrócili również w serialu The Munsters Today, który był emitowany w latach 1988-1991. Nawet trafił do Polski, gdzie można go było oglądać w stacji RTL7. Liczył 72 odcinki.

Z kolei w 2012 roku Bryan Fuller (Hannibal) próbował nakręcić nową wersję Rodziny Potwornickich, która miała nosić tytuł Mockingbird Lane. Stacja NBC nawet zamówiła pilot produkcji, który został wyemitowany jako odcinek specjalny podczas Halloween. Jednak nie podjęła się wyprodukowania całego serialu, ponieważ miał być zbyt mroczny.

W 2017 roku NBC chciało nakręcić reboot serialu, którym miał się zająć Seth Meyers. Półgodzinna komedia miała opowiadać o członkach niekonwencjonalnej rodziny, która pragnie pozostać wiernym sobie, ale ma trudności z dopasowaniem się do hipsterskiego Brooklynu. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.