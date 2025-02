Roberto Orci nie żyje. Scenarzysta Star Treka i Transformersów miał 51 lat

Zrzut ekranu filmu: https://www.youtube.com/watch?v=lCZoc1xl1UU (od Producers Guild of America)

Roberto Orci zmarł w swoim domu w Los Angeles we wtorek 25 lutego 2025 roku. Przyczyną śmierci była choroba nerek. Odszedł w wieku 51 lat.

Roberto Orci - kariera

Roberto Orci był scenarzystą i producentem z wieloletnim stażem. Po raz pierwszy został showrunnerem w wieku zaledwie 24 lat. Pracował przy takich klasykach jak Xena: wojownicza księżniczka i Herkules. Do jego najbardziej znanych projektów należą zapewne Mission: Impossible III, Transformers i Star Trek. W jego obszernym portfolio znajdziecie również Niesamowitego Spider-Mana 2 i serial Hawaii 5.0, który doczekał się aż dziesięciu sezonów i był emitowany od 2010 do 2020 roku. W dzieciństwie wujek zapoznał go z science fiction i do końca życia darzył ten gatunek wyjątkową sympatią. Pracował między innymi przy chwalonym serialu sci-fi Fringe: Na granicy światów.

Roberto Orci wielokrotnie współpracował z Alexem Kurtzmanem, którego poznał w szkole. Byli bardzo rozchwytywanym duetem i pracowali razem między innymi nad wspomnianymi Star Trekiem i Transformersami. Dopiero w 2014 roku ich drogi się rozeszły.