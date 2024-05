Powstanie film biograficzny o George’u Floydzie. Będzie to brutalnie szczery dramat

fot. wikipedia.org // Facebook

George Floyd: Daddy Changed the World będzie filmem biograficznym o 46-letnim czarnoskórym Amerykaninie, którego śmierć doprowadziła do zmian na całym świecie. Stał się symbolem sprzeciwu wobec brutalności policji i niesprawiedliwości rasowej.

Scenariusz napisze Gregory Ramon Anderson, producent The Family Business, który znany jest z filmu Krok do sławy. Obecnie poszukiwany jest reżyser dla projektu.

Przypomnijmy, że do pamiętnego incydentu doszło 25 maja 2020 roku w Minneapolis, gdy sprzedawca w sklepie wezwał policję, twierdząc, że Floyd zapłacił fałszywym banknotem 20-dolarowym. Funkcjonariusze zatrzymali Afroamerykanina, który został skuty kajdankami i przygwożdżony kolanem do ziemi przez około 9 minut. W tym czasie Floyd wielokrotnie powtarzał, że nie może oddychać - w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Wideo z tego wydarzenia trafiło do internetu, co doprowadziło do powszechnych protestów w USA i na całym świecie.

Film ma zaoferować głębsze zrozumienie życia Floyda. Mówi się, że nie będzie przedstawiony jako idealny człowiek, lecz jako wielowymiarowa osoba z wadami, jak każdy z nas. Poruszy także wstrząsające wydarzenia z policjantem, który został skazany na 22 lata więzienia za morderstwo poprzez uduszenie. Projekt ma nie być prostą biografią, ale brutalnie szczerym dramatem człowieka i społeczności w świetle historii.

Córka Floyda, Gianna i jej matka Roxie Washington, będą pełnić funkcję producentek wykonawczych filmu Daddy Changed the World. Ma to zapewnić autentyczność historii. Washington powiedziała:

Musimy szybko dokonać zmian. Żadne inne dziecko nie powinno stracić ojca tak jak Gianna. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami i protestowali. Dziedzictwo George'a będzie obecne w tym filmie.

Produkcją zajmą się Radar Pictures, 8 Queens Film & Media Productions i Night Fox Entertainment.