The Umbrella Academy - wątek Luthera w 2. sezonie zmieniono z powodu Avengers: Endgame

Źródło: Netflix

31 lipca na platformie Netflix zadebiutował 2. sezon dobrze ocenianego serialu The Umbrella Academy. W nim nasi bohaterowie trafiają do lat 60. Fabuła nowej odsłony jest luźno oparta na komiksie z serii pod tytułem Dallas. W nim postać Luthera po wydarzeniach związanych z Vanyą wpada w chorobliwą otyłość spowodowaną zajadaniem stresu. Jednak w serialu ten element historii Luthera nie pojawił się. Tom Hopper, który wciela się w postać zdradził, że stało się tak ze względu na film Avengers: Endgame. Otóż metamorfoza Luthera za bardzo miała przypominać tę w wykonaniu Thora, który bardzo przytył w widowisku. Dlatego ostatecznie zrezygnowano z tego wątku.

foto. Netflix

Produkcja opowiada historię członków dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Razem pracują nad sprawą tajemniczej śmierci ojca, jednak muszą przede wszystkim przezwyciężyć różnice, które występują pomiędzy nimi.