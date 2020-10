The Walking Dead: Nowy świat - Tajemniczy symbol wyjaśniony. Uniwersum się rozrasta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

The Walking Dead: Nowy świat jest nowym spin-offem popularnego serialu rozgrywającego się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Choć w nowym odcinku nie wystąpiła żadna z postaci, które pojawiały się w The Walking Dead lub Fear the Walking Dead to właśnie w tym serialu znalazły wyjaśnienie kwestie, które łączą te produkcje.

Symbol trzech okręgów, który mogliśmy zobaczyć na helikopterach w obu serialach, a jeden z nich zabrał śmiertelnie rannego Ricka, oznacza przymierze trzech cywilizacji. Pierwsza to Campus Colony w Omaha w stanie Nebraska, skąd wyruszają bohaterowie The Walking Dead: Nowy Świat. Druga społeczność nie została nazwana, ale znajduje się w Portland w Oregonie. Z kolei trzecia militarna organizacja nazywa się Civic Republic, której lokalizacja jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Najprawdopodobniej znajduje się w zachodnio-południowej części Stanów Zjednoczonych w Filadelfii. W tamtym kierunku, do stanu Nowy Jork, zmierzają postacie z nowego spin-offu. Tam jest też laboratorium, gdzie prowadzone są badania nad lekarstwem na wirusa, który zamienia ludzi w zombie.

fot. materiały prasowe

W nowym odcinku pojawia się również podpułkownik Elizabeth Kublek (Julia Ormond), która należy do CRM (Civic Republic Military), która przyleciała helikopterem do Omahy. Wspomniała o swojej córce, która jest żołnierzem w armii. Fani uniwersum domyślają się, że mówi o Isabelle (Sydney Lemmon), którą spotkała Althea w Fear the Walking Dead. Dowodem ma być to, że obie kobiety wyrażają się w podobny sposób o znaczeniu CRM dla przyszłości świata.

Scott Gimple, współtwórca serialu potwierdził, że w Nowym Świecie widzowie dowiedzą się więcej o CRM, które nie jest tym samym, co znane z komiksu Commonwealth. Natomiast tajemnicza militarna organizacja ma odegrać dużą rolę w przyszłych filmach o Ricku Grimesie.