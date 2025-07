Suicide Squad to nie koniec eksperymentów Warner Bros. Firma pracuje nad kolejną grą-usługą

fot. WBIE

Wydaną w 2024 roku grę Suicide Squad: Kill the Justice League trudno uznać za sukces. Produkcja studia Rocksteady zebrała przeciętne recenzje w branżowych mediach, a gracze krytykowali przede wszystkim pomysł na rozgrywkę oraz model biznesowy. Nie była to bowiem klasyczna gra dla jednego gracza, lecz tzw. gra-usługa, która tryb offline otrzymała dopiero w aktualizacji udostępnionej kilka miesięcy po premierze. Wszystko to doprowadziło do niewielkiego zainteresowania i rozczarowującej sprzedaży. W rezultacie ogłoszono, że tytuł nie będzie dalej rozwijany o nową zawartość, choć — przynajmniej na razie — nie ma planów wyłączenia serwerów.

Wygląda jednak na to, że Warner Bros. nie zamierza rezygnować z gier-usług. Świadczy o tym oferta pracy, w której wspomniano o „wysokiej jakości grze AAA opartej na ikonicznej marce z katalogu wydawniczego Warner Bros. i DC Comics”. W dalszej części ogłoszenia zaznaczono, że osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad całym procesem produkcji — od fazy koncepcyjnej aż po rozwój zawartości po premierze. Użyty zwrot „post-launch live operations” sugeruje, że może chodzić tutaj o kolejną grę-usługę.

Szczegóły na temat projektu jak na razie nie zostały ujawnione.