Wszyscy ukryci superbohaterowie w filmie Superman. Zapomniane legendy, które chcemy na ekranie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W filmie Superman ukryto prawdziwe smaczki dla miłośników komiksowego uniwersum. Największą uwagę widzów przyciąga mural zdobiący wnętrze The Hall of Justice, przedstawiający 26 wyjątkowych bohaterów z kart zeszytów DC. To niezwykle zróżnicowane postacie, każda z własną, fascynującą historią i niestety wciąż niewykorzystanym potencjałem ekranowym. W wielu przypadkach są to bohaterowie zapomniani przez szerszą publiczność, choć prawdziwi fani świata DC na pewno ich kojarzą.

Jak przyznał James Gunn, mural jest wyrazem hołdu dla metaczłowieka w uniwersum DCU. To obrazowy wyraz szacunku dla tak złożonego świata, ukazujący istoty wywodzące się z odmiennych epok i konwencji, których łączy jedno – bycie symbolem walki ze złem. Nie są to może postacie takiego formatu jak Superman, ale bez wątpienia zasługują na naszą uwagę.

W galerii przedstawiamy wszystkie 26 postaci wraz z krótkimi opisami ich historii. Wierzymy, że bohaterowie ci zasługują na swoje pięć minut w filmowym uniwersum DC. Nie tylko jako tło, ale jako pełnoprawne postacie. Ich różnorodność i wyjątkowość mogłyby nadać oryginalnego tonu ekranowym adaptacjom.

Wszyscy ukryci superbohaterowie w filmie Superman