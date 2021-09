The Walking Dead 11A - zdjęcia z 3. odcinka. Showrunnerka o przemianie Maggie

fot. AMC

W drugim odcinku finałowego sezonu The Walking Dead bohaterowie musieli kłamać oraz podejmować trudne decyzje, żeby przetrwać, a do tego odkrywali mroczne zakamarki tunelu metra. Angela Kang, która jest showrunnerką serialu opowiedziała o zachowaniu niektórych postaci i co twórcy chcieli osiągnąć wprowadzając niektóre motywy i wątki.

Dwa pierwsze odcinki nowej serii rozgrywały się w tunelu metra, w którym Daryl odkrył miejsce, gdzie mieszkali ludzie jeszcze przed wybuchem apokalipsy zombie.

Gdy zastanawialiśmy się nad zrobieniem tej historii, sprawdzaliśmy informacje na temat różnych systemów metra. Natknęliśmy się na historie ludzi mieszkających w tunelach w różnych jego obszarach. To jest prawdziwa rzecz. Czasami są one zalewane i ludzie umierają albo uciekają z miejsca w miejsce w tych zamkniętych tunelach.

Z tego powodu twórcy postanowili odłączyć Daryla od grupy, żeby mógł odkryć miejsce, gdzie ludzie żyli w tunelach - niektórzy od zawsze, a inni z powodu braku domu lub uciekając przed czymś. To po części pasuje do głównego motywu tego sezonu jakim jest klasowość społeczna, która w czasie apokalipsy jeszcze bardziej narosła.

Z kolei Maggie postanowiła nie ratować Gage'a przed szwendaczami, który wcześniej opuścił grupę. Kang nazwała tę decyzję jedną z tych z kategorii antybohaterskich, która nie była heroiczna.

Jako liderka myśli: „To nie jest decyzja, którą chcę podjąć, chociaż myślę, że ten facet to dupek. Co my tutaj robimy?” To pokazuje tylko ewolucję Maggie, która jest bardziej skłonna do podejmowania tych naprawdę trudnych wyborów, nawet jeśli inni czują się z tym źle. I pod pewnymi względami musiała stać się bardziej obojętna, niż przed jej wyjazdem. To nie znaczy, że sprawia jej to przyjemność. Myślę, że to są jej granice. Ona jest jak generał wojskowy, który mówi: "Cóż, jaki jest akceptowalny poziom strat dla reszty z nas, aby iść naprzód?”

Kang uważa, że Maggie musiała się stać właśnie taka, odcinając się od uczuć, żeby móc stawić czoła wszystkim przeciwnościom, które ją spotkały i żeby zatroszczyć się o swojego syna. Showrunnerka skomentowała również zachowanie Eugene'a, który wykorzystał swoją "supermoc", jakim jest kłamanie. Uważa, że zajęło mu trochę czasu, żeby stać się jak Abraham i Rosita, którzy byli od niego silniejsi, a żeby przeżyć musiał ich okłamać. Gdyby nie to od dawna byłby martwy.

Chcieliśmy wrócić do jego korzeni. Mówiąc o ludziach jacy kiedyś byli docierasz do rdzenia osoby, którą była dawno temu. Tyle że teraz tego używa, miejmy nadzieję, że dla dobra grupy, a nie tylko z samolubnych pobudek. I to jest prawdziwa ewolucja.

Showrunnerka stwierdziła, że wyznanie Eugene'a, że jest prawiczkiem jest według niej prawdą. Jednak w serialu twórcy woleli pozostawić tę kwestię, jako pytanie otwarte.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z 3. odcinka 11. sezonu The Walking Dead. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

The Walking Dead - galeria zdjęć z 3. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 3

The Walking Dead - premiera trzeciego odcinka 11. sezonu 6 września o 3:30 nad ranem (jednocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22:00 na FOX.