The World Ends With You – powstanie anime na podstawie gry. Jest pierwszy zwiastun

Square Enix

The World Ends With You to gra jRPG, która w 2007 roku zadebiutowała na konsoli Nintendo DS. Produkcja twórców ze Square Enix i Jupiter Corporation była chwalona za interesującą fabułę, ciekawych bohaterów oraz oprawę audiowizualną. Gra zebrała bardzo dobre oceny i zdobyła grono wiernych fanów. W roku 2018 na rynek trafił port na Nintendo Switch, jednak to nie koniec planów związanych z tą marką. Poinformowano, że doczeka się ona adaptacji anime.

Za stworzenie anime na podstawie The World Ends with You odpowiadać będzie Domerica i Shin-Ei Animation. W obsadzie głosowej powrócą zaś aktorzy znani z oryginału. Poinformowano także, że w fabule pojawią się pewne zmiany i nowe elementy.

Opublikowano pierwszy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.