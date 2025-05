Gameplay z Borderlands 4 - zobaczcie nowych bohaterów i mechaniki. Wśród nich wspinaczka i podwójny skok

fot. 2K Games

W Borderlands 4 gracze trafią na powierzchnię planety Kairos, rządzonej przez opresyjnego Timekeepera. Sprawuje on kontrolę nad mieszkańcami za pomocą armii syntetycznych żołnierzy oraz cybernetycznych implantów. Choć podstawy rozgrywki pozostaną niezmienione — wciąż mamy do czynienia z pierwszoosobową strzelanką z elementami RPG oraz ogromnym arsenałem broni i przedmiotów do zdobycia — twórcy zdecydowali się na wprowadzenie wielu nowości.

System poruszania się został rozbudowany o nowe możliwości, w tym wspinanie się po ścianach czy wykonywanie podwójnego skoku, a granaty i broń ciężka zajmują teraz jeden slot i odnawiają się z upływem czasu. Zapewniono również, że w Borderlands 4 zabawa online będzie jeszcze wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a funkcja cross-play umożliwi wspólną zabawę ze znajomymi niezależnie od platformy.

W materiale zaprezentowano także dwie z czterech postaci dostępnych w grze w momencie premiery. Są to syrena Vex, potrafiąca przywoływać cienie wspomagające ją w walce, oraz żołnierz Rafa, wyposażony w eksperymentalny egzoszkielet pozwalający na digitalizację arsenału broni.

Przypominamy, że niedawno poinformowano o przyspieszeniu premiery Borderlands 4. Gra zadebiutuje 12 września na PC (Steam, Epic Games Store) oraz PlayStation 5 i Xbox Series X|S.