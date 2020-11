Thor: Love and Thunder - Strażnik Galaktyki w obsadzie filmu MCU!

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, w obsadzie filmu Thor: Love and Thunder znalazł się Chris Pratt, który ponownie zagra Star Lorda znanego z serii Strażnicy Galaktyki i Avengers: Koniec gry. Niebawem aktor ma przybyć do Australii, w której wkrótce rozpoczną się zdjęcia. Na obecną chwilę nie wiadomo, jak duża to rola.

Jest to na pewno dobra wiadomość dla każdego fana MCU, którzy oczekiwali Asgardczyków Galaktyki. Na końcu Avengers: Koniec gry mieliśmy pokazany początek wspólnej podróży Thora z Star-Lorda i ekipą. Biorąc pod uwagę humorystyczny dryg reżysera i scenarzysty Taikiego Waititiego, oczekiwania mogą być wysokie.

W potwierdzonej obsadzie są również Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson i Christian Bale jako czarny charakter historii.

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku.