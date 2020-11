WandaVision - data premiery serialu MCU już oficjalnie! Nie w 2020 roku...

fot. Disney+/Marvel

Premiera WandaVision odbędzie się dopiero w 2021 roku. Disney+ ogłosił datę premiery i jest to 15 stycznia 2021 roku na platformie streamingowej w krajach, w których jest ona dostępna.

Tym samym Marvel Studios i Disney+ ostatecznie ucinają wszelkie spekulacje. Przez pewien czas mówiono, że WandaVision trafi na ekrany jeszcze w 2020 roku, ale sytuację pokrzyżował koronawirus. Oficjalnie nie podano jednak żadnych powodów, dla których ten serial pojawi się dopiero w 2021 roku. Można spekulować, że to efekt opóźnień. Na początku listopada 2020 roku dopiero zakończyły się kilkutygodniowe dokrętki, a etap postprodukcji przy serialu napakowanym efektami specjalnymi wymaga więcej czasu, by osiągnąć oczekiwany kinowy poziom Marvel Studios. W końcu budżet pierwszego sezonu to ponad 100 mln dolarów.

Przypomnijmy, że historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry. Wanda tworzy nową rzeczywistość, a wszystkie wydarzenia będą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości MCU i tak zwanego multiwersum, czyli alternatywnych linii czasowych.