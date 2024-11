Showtime i twórcy serialu Yellowjackets pozwani. Ukradli pomysł z innego filmu?

fot. materiały prasowe

Od kilku lat na platformie Skyshowtime sukcesy święci serial Yellowjackets. Fani czekają z niecierpliwością na 3. sezon, a produkcja w międzyczasie obrywa w niespodziewany sposób. Showtime otrzymało pozew, który zarzuca twórcom, Ashley Lyle oraz Bartowi Nickersonowi, że ci ukradli pomysły z innego filmu i wykorzystali je w swoim nagradzanym wielokrotnie serialu. Lionsgate również zostało oskarżone. Twórcom zarzuca się kradzież pomysłów z filmu z 2015 roku pod tytułem Eden w reżyserii Shyama Madiraju.

W pozwie można przeczytać:

Porównanie filmu do serialu pod względem fabuły, umiejscowienia akcji, nastroju, tempa, historii, postaci, listy wydarzeń, motywów, podobieństw w scenach i dialogach pokazuje, że oba te dzieła są niemal identyczne. Te uderzające podobieństwa są najlepszym dowodem na to, że to, co stanowi fundamenty Yellowjackets zostało skopiowane od Edenu.

W pozwie można przeczytać o szkodach, które ten serial wyrządził, a którym studio miałoby zadośćuczynić. Do tego nakazuje zaprzestania dalszego produkowania i promowania go. Twórcy serialu w przeszłości nie ukrywali, że nie jest to w pełni oryginalny pomysł. Ich historia była zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z katastrofy z 1972 roku, kiedy to ocalali zawodnicy rugby dla przetrwania popadli w kanibalizm.

Yellowjackets a Eden - porównanie

Opis filmu Eden:

To dramatyczna historia opowiadająca o amerykańskiej drużynie piłki nożnej, która rozbija się na bezludnej wyspie po meczu na Mistrzostwach Świata.

Oto opis serialu Yellowjackets:

Fabuła serialu skupia się na drużynie szalenie utalentowanych piłkarzy z liceum, którzy przeżyli katastrofę lotniczą w głuszy Ontario.