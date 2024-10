Zwiastun 2. sezonu Hellbound. Demony wychodzą z piekła

fot. Netflix

Serial koreański Hellbound był zaskakującym hitem w 2020 roku, pokazując świat, w którym określone osoby są skazane na brutalną śmierć i zaciągnięcie do piekła. Wielkie demony pojawiały się wówczas i zabijały grzeszników. Nie wszystko jednak było tak proste i oczywiste, jak mogłoby się wydawać, a drugi sezon jeszcze pogłębi tę kwestię. Dwie wskrzeszone osoby oraz więcej demonów wychodzi z piekła. Zobaczcie, co przyniesie drugi sezon!

Hellbound - zwiastun 2. sezonu

Hellbound - sezon 2

Hellbound - opis fabuły 2. sezonu

W świecie, gdzie wysyłka do piekła i okrutne egzekucje są codziennością, kościół Nowa Prawda próbuje utrzymać się przy władzy pod nieobecność zaginionego prezesa Jung Jinsu. Tymczasem radykalna sekta Grot rozszerza swoje wpływy poprzez propagandę i publiczne procesy. Rząd zleca Nowej Prawdzie ustalenie nowego porządku, w czym pomóc ma wskrzeszona Park Jungja. Kiedy Jung Jinsu nagle również zostaje wskrzeszony i wraca z piekła, Sodo — skupiona wokół prawniczki Min Hyejin grupa próbująca chronić niewinnych — postanawia go znaleźć, aby powstrzymać rozwój chaosu.

Czy wskrzeszenie okaże się początkiem drogi do zbawienia, czy rozpęta kolejne piekło?

Hellbound - premiera 25 października 2024 roku w Netflixie.