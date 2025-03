Znamy czas trwania Thunderbolts*. Plotki były bardzo blisko

Fot. Materiały prasowe

Według niedawnej plotki film Thunderbolts od Marvel Studios miał prawdopodobnie trwać około 120 minut, co czyniłoby go jednym z najkrótszych kinowych filmów Marvela. Teraz pojawiło się potwierdzenie, że nadchodzący film MCU będzie miał czas trwania bardzo bliski do tego przewidywanego – 2 godziny i 6 minut.

Thunderbolts* jednym z najkrótszych filmów Marvela? Plotka zdradza czas trwania

Thunderbolts* - przewidywany box office

Strona BoxOfficeTheory opublikowała swoje przewidywania odnośnie wyników finansowych filmu. Na ten moment szacowane jest, że Thunderbolts zarobi od 67 do 82 milionów dolarów na rynku krajowym podczas premierowego weekendu. Warto jednak pamiętać, że do premiery pozostał jeszcze ponad miesiąc, więc dokładniejsze przewidywania pojawią się, gdy film trafi już na ekrany.

Nie byłby to zły wynik dla filmu z skromnym jak na filmy Marvela budżetem wynoszącym 180 milionów dolarów. Zwłaszcza warto wziąć pod uwagę to, że Thunderbolts jest świeżą marką w świecie kina superbohaterskiego.

Główna obsada Thunderbolts* poza Olgą Kurylenko została potwierdzona jako część Avengers: Doomsday podczas niedawnego pięciogodzinnego ogłoszenia Marvela.

