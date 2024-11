Czy warto iść do kina na Vaianę 2? Pierwsze recenzje

fot. Entertainment Weekly // Disney

Pojawiły się pierwsze recenzje Vaiany 2. Aktualnie film ma 70% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes i średnią ocen krytyków 6.30 na 10. Większość dziennikarzy zgadza się, że to dobry sequel, który spodoba się fanom oryginału. Choć niekoniecznie jest potrzebny, to przyjemnie się go ogląda i wciąż to jedna z lepszych kontynuacji Disneya.

Krainy Lodu 2 Iniemamocnych 2 Toy Story 4 Podobnie jak w przypadku, być może nie potrzebowaliśmy kontynuacji, ale przynajmniej ta, którą nam dostarczono, jest przyjemna i faktycznie popycha historię do przodu. — krytyk BJ Colangelo, Slashfilm.

Vaiana 2 - plusy

Co chwalą krytycy? Cody Dericks z AwardsWatch i Leila Latif, Total Film uważają, że jednym z najmocniejszych elementów filmu jest sama Vaiana, której chce się kibicować. Ale nie tylko ona zebrała pochwały. Simea, młodsza siostrzyczka głównej bohaterki, niespodziewanie podbiła serca widzów. Ich relacja stała się jedną z największych zalet sequela.

Co ciekawe, bardzo wielu dziennikarzy zachwyca się poziomem animacji. Między innymi Bill Goodykoontz z Arizona Republic, Jacob Oller z AV Club i Lovia Gyarkye z Hollywood Reporter chwalili to, w jaki sposób pokazano morze i sztorm. Ich zdaniem woda nigdy nie wyglądała bardziej naturalnie i żywo na ekranie. Co więcej, ta część jest nawet bardziej kolorowa i dynamiczna niż oryginał. Allison Rose z FlickDirect wprost przyznaje, że "z technicznego punktu widzenia, ta animacja jest jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałam".

Recenzenci też pozytywnie oceniają piosenki z Vaiany 2, choć ponoć nie są aż tak chwytliwe, jak te z pierwszej części. Lovia Gyarkye z Hollywood Reporter napisała, że nieobecność Lin-Manuela Mirandy jest niestety odczuwalna. To właśnie on pracował nad oryginalną ścieżką dźwiękową.

Z pierwszych recenzji wynika również, że w sequelu jest wiele świetnych scen akcji. Wiele krytyków uważa, że film jest bardzo zabawny i ma piękny przekaz. Co ciekawe, krytykom przypadł do gustu również główny przeciwnik Vaiany. Twierdzą, że po tylu szarych moralnie antagonistach, złoczyńca z krwi i kości jest miłą odmianą.

Vaiana 2 - minusy

Czy jest coś, co nie spodobało się krytykom? Owszem. Choć recenzenci zachwycają się animacją i scenami akcji, to mają wiele zastrzeżeń odnośnie samej fabuły. Charles Koplinski z Reel Talk with Chuck and Pam uważa, że wprowadzono za wiele wątków, które raczej rozpraszają widza, zamiast zaciekawić. Być może ma z tym coś wspólnego fakt, że Vaiana 2 oryginalnie miała być serialem i dopiero później - gdy lwia część była już ukończona - zdecydowano o przerobieniu jej na film.

Vaiana 2 buduje imponujące sceny na akcji na stosunkowo słabych fabularnych fundamentach. — Lovia Gyarkye, Hollywood Reporter

Brian Tallerico z RogerEbert.com uważa również, że wieli widzów może być zawiedzionym tym, jak niewiele jest interakcji między Vaianą i Mauim, których relacja była fundamentem jedynki. W dodatku część dziennikarzy uważa, że zmarnowano potencjał wielu nowych postaci, ponieważ zlewają się z tłem. Poza tym pojawiają się głosy, że film jest głównie stworzony z myślą o maluchach, a resztę - nawet starsze dzieci - może zwyczajnie zanudzić. Poza tym, jak można się domyśleć, Vaiana 2 nie przebija oryginału.

Jak podsumował nasz redaktor Dawid Muszyński w swojej recenzji, w której wystawił filmowi ocenę 6/10:

Vaiana 2 wpada w pułapkę kontynuacji, które nie są w stanie dorównać swoim oryginałom. Jest zrobiona jakby na siłę. Nad scenariuszem pracowało sześć osób i każda z nich miała chyba trochę inny pomysł na tę opowieść, przez co finałowy produkt jest chaotyczny i mało angażujący.

Czy warto iść do kina na Vaianę 2?

Większość recenzji jest pozytywna. Wynika z nich, że na pewno warto zobaczyć film na dużym ekranie ze względu na poziom animacji. Nie zawiedziecie się również na piosenkach i możecie liczyć na kilka wzruszających momentów. Nie ma tu jednak jednogłośnego zachwytu, jak w przypadku tegorocznego Dzikiego robota, więc to raczej nie "obowiązkowy" seans.