Tom Cruise lobbował za tym, by aktorzy mogli promować filmy w czasie strajku. Mówił też o AI i kaskaderach

Jak donosi serwis Hollywood Reporter, w czerwcu Tom Cruise miał zorganizować sesję negocjacji z przedstawicielami SAG-AFTRA, do którego sam należy - działo się to wówczas, gdy rzeczony związek zawodowy rozważał różne opcje działania i rozmów z Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Legendarny aktor w trakcie tego organizowanego przez Zooma spotkania poruszył kilka kwestii; wiemy, że lobbował za tym, by aktorzy mogli promować swoje filmy nawet w trakcie strajku, który ostatecznie rozpoczął się 14 lipca.

Istotne jest to, że Cruise nie zdecydował się na próbę nakłonienia związku zawodowego do zmiany podejścia w kwestii kampanii marketingowych z uwagi na premierę filmu Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1; w czasie wspomnianej wcześniej sesji negocjacji promocja tej produkcji dobiegła już końca. Hollywood Reporter sugeruje, że aktor, wszem wobec znany jako adwokat kinowego doświadczenia, wziął sobie do serca zeszłoroczne słowa Stevena Spielberga, który patrząc na wyniki finansowe filmu Top Gun: Maverick stwierdził, iż Cruise "uratował tyłek całemu Hollywood". Przypomnijmy, że w ostatnim czasie gwiazdor zachęcał do wybrania się na Barbie i Oppenheimera, jak również w niezwykle ciepłych słowach gratulował Harrisonowi Fordowi powrotu do roli Indiany Jonesa.

Obecne na spotkaniu źródło THR zaznacza jednak, że ostatecznie nieuwzględnione prośby Cruise'a przychodziły wraz z jego stwierdzeniem, że promowanie filmów "ma duże znaczenie i przynosi splendor" samym aktorom - to wyznanie sprawiło, że niektórzy z zebranych poczuli się "nieswojo".

W trakcie tej samej sesji negocjacji Cruise miał mówić o sztucznej inteligencji, nawołując osoby decyzyjne w AMPTP, aby stworzyć "barierę ochronną" wokół wpływu AI na współczesne produkcje kinowe i telewizyjne, które mogą coraz mocniej odbijać się na zawodzie aktora. Jednocześnie ekranowy Maverick przedstawił kilka propozycji w kwestii kaskaderów w obliczu nadchodzącego wówczas strajku, choć szczegóły w tej materii nie zostały ujawnione.

