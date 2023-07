Jezus wygrał ze strajkiem aktorów. Serial Wybrani dostał od SAG zgodę na kontynuację prac na planie

Angel Studios

Modlitwy fanów religijnego serialu Wybrani zostały wysłuchane. Jak raportuje serwis Deadline, związek zawodowy Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) wydał oficjalną zgodę na kontynuację prac na planie 4. sezonu produkcji opowiadającej o życiu Jezusa - to pierwszy serial, który dostał zielone światło na realizację zdjęć pomimo szeroko zakrojonego strajku aktorów. Członkowie obsady i ekipa już dziś powrócą do swoich obowiązków; przerwa w harmonogramie trwała w tym przypadku zaledwie kilkanaście godzin. W SAG zrzeszonych jest wielu aktorów występujących w Wybranych, w tym portretujący Chrystusa Jonathan Roumie.

Tuż po rozpoczęciu strajku aktorów twórca serialu, Dallas Jenkins, opublikował na Instagramie emocjonalny wpis skierowany do SAG:

Natychmiastowo przesłaliśmy wszystkie wymagane dokumenty. Spełniamy wszystkie wymagania uprawniające do zwolnienia. Każdy dzień bez Waszej odpowiedzi kosztuje nas kilkaset tysięcy dolarów, a działający w Waszych szeregach aktorzy utknęli w stanie Utah. Jesteśmy tymi "dobrymi". Dobrze traktowaliśmy Waszych aktorów.

Wiele wskazuje na to, że podobnego typu zwolnienia zostaną przyznane produkcjom niezależnym, jeśli ich producenci nie są zrzeszeni w organizacji Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) i zgodzą się być związani z mocą wsteczną wszystkimi warunkami umowy, które zostaną osiągnięte z AMPTP podczas zakończenia strajku.

Serial Wybrani ma niezależne korzenie - do jego powstania przyczyniła się zbiórka w mediach społecznościowych, a dwa lata temu na realizację serii wpłacono 40 mln USD. Kolejne odcinki udostępniane są bezpłatnie na dedykowanej stronie internetowej. Rzecz w tym, że - jak zwraca uwagę Deadline - odpowiedzialne za projekt studio Angel Studios zawarło w ostatnim czasie szereg umów licencyjnych z takimi potentatami jak Lionsgate, The CW, Netflix, Amazon i Peacock. Prawdopodobnie dotyczą one wyłącznie trzech pierwszych sezonów, jednak dziennikarze poprosili Jenkinsa, producentów Wybranych i SAG o szczegółowe informacje na temat tego, jak doszło do zwolnienia ekipy i aktorów ze strajkowych ograniczeń.