Powstaje ekranizacja polskiej powieści science fiction. W roli głównej Dawid Ogrodnik

Studio Lightcraft potwierdziło rozpoczęcie prac nad ekranizacją mikropowieści science fiction autorstwa Marka Baranieckiego, czyli Głowy Kasandry. W informacji prasowej ogłoszono, iż w głównego bohatera, Teodora Hornica, wcieli się Dawid Ogrodnik (Piepr*zyć Mickiewicza). Film może się pochwalić unikatowym sposobem finansowania, ponieważ na budżet składają się zarówno wysiłki chętnych fanów, jak i inwestorów.

Reżyserem filmu został Daniel Markowicz, który przyznał, że jeszcze kilkanaście lat temu stworzenie tak ambitnego dzieła byłoby niemożliwe. Przedstawienie postapokalipsy jest bowiem kosztowne, a nie mogło być wykonane po łebkach. Pomaga mu też doświadczenie, którego nabrał przy produkcjach Netflixa. Dawid Ogrodnik w rozmowie z Going. MORE opowiedział o podejściu do postaci, w którą się wcieli:

To, co mnie urzekło w Teodorze, to jego etos i pozycja outsidera. On nikomu niczego nie narzuca, a mimo to jego postawa jest potężna. Jako aktor czuję ogromny szacunek do tej postaci. Trenuję, ćwiczę kaskaderkę, przygotowuję się mentalnie – już teraz jestem tym bohaterem.

Zdjęcia do Głowy Kasandry już trwają, a premiera zaplanowana jest na zimę 2026 roku. Co ciekawe, prawa do dystrybucji już teraz wykupiła platforma Amazon Prime Video, co może wskazywać na duży potencjał, który drzemie w tej produkcji. Podzielono się też pierwszym plakatem:

Głowa Kasandry - opis fabuły

Świat po wojnie nuklearnej. Cywilizacja upadła. Resztki ludzkości ukrywają się w ruinach dawnych miast. Wśród zgliszcz – samotny mężczyzna z obsesją na punkcie jednej misji: odnaleźć i unieszkodliwić ostatnią z głowic atomowych, tytułową „Głowę Kasandry”, która ma moc definitywnego zakończenia życia na Ziemi. Teodor Hornic nie jest superbohaterem – to człowiek ze złamanym sercem, uwikłany w winę i odpowiedzialność. Wraz z dwójką towarzyszy – Walathem i Karią – przemierza skażone strefy, balansując między przetrwaniem a moralnym obowiązkiem. To opowieść o odkupieniu, etyce postapokalipsy i cienkiej granicy między determinacją a fanatyzmem.

