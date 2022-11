W nowym serwisie TVP VOD wprowadzono opłaty dla płacących abonament RTV

tvp vod logo

Osoby płacące za abonament RTV, mogą w nowym serwisie TVP VOD oglądać większość rzeczy za darmo i bez reklam. Jednak w przypadku biblioteki "Kinowy hity", będzie trzeba płacić oddzielnie za dostęp do każdej produkcji. Portal Wirtualnemedia.pl donosi, że najtańsze pozycje kosztować będą 5 zł, a najdroższe 17 zł.

Jakiś czas temu Telewizja Polska udostępniła nową wersję platformy TVP VOD, co zbiegło się między innymi z premierą serialu Erynie. Jak czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl:

W nowej wersji TVP VOD w przeciwieństwie do poprzedniej, nie można oglądać linearnych wybranych kanałów telewizyjnych. Taką możliwość daje aplikacja TVP GO, która jest dostępna tylko dla odbiorców naziemnych z funkcją HbbTV, których telewizory są podłączone do Internetu oraz na smartfonach i tabletach. Nadawca publiczny zapewnia, że niebawem w TVP VOD pojawią się linearne kanały wraz z tygodniowym catch up TV, czyli możliwością cofania kanałów do tygodnia. Nie wiadomo co stanie się z uruchomioną w lutym br. aplikacją TVP GO.

W najbliższych dniach ma ukazać się komunikat prasowy, w którym mają paść odpowiedzi na pytania o wybór strategii oraz, jakie produkcje objęte zostaną opłatami.

foto. TVP