Kevin sam w postapokaliptycznym świecie. Macaulay Culkin w 2. sezonie Fallouta

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Macaulay Culkin jest pierwszym nowym aktorem, który dołączył do obsady drugiego sezonu Fallouta. Będzie miał dużą rolę powracającą, co oznacza, że zobaczymy go w większości odcinków nadchodzącej serii. Szczegóły jego roli nie są jeszcze znane.

Macaulay Culkin w serialu Fallout

W ostatnim czasie Culkina mogliśmy oglądać w dużej roli w najnowszym sezonie American Horror Story o podtytule Double Feature. Podkładał też głos w animowanym serialu Prime Video zatytułowanym The Second Best Hospital in the Galaxy.

fot. materiały prasowe / Role Macaulaya Culkina

Za sterami serialu stoją Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet oraz Graham Wagner. Projekt oparty jest na serii gier pod tym samym tytułem, za które odpowiedzialne jest Bethesda Game Studios. Historia rozgrywa się 200 lat po nuklearnej apokalipsie.

W obsadzie są także Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moises Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan oraz Xelia Mendes-Jones.

Data premiery drugiego sezonu Fallouta nie została jeszcze ustalona.