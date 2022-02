Uncharted - premiera filmu w polskich kinach. Co trzeba wiedzieć?

fot. materiały prasowe

Uncharted to widowiskowy film przygodowy inspirowany popularną grą. Nie przenosi on jednak fabuły znanej z konsol i PC na ekrany, bo historia kinowej produkcji rozgrywa się przed tymi wydarzeniami i opowiada o początkach Nathana Drake'a. Bohater (Tom Holland) wyrusza na swoją pierwszą przygodę z Victorem "Sullym" Sullivanem (Mark Wahlberg). Razem wyruszają na poszukiwanie największego nieodkrytego skarbu, który jednocześnie możne doprowadzić do odnalezienie zaginionego brata Nathana.

Ruben Fleischer (Venom) wyreżyserował widowisko na bazie scenariusza Matta Hollowaya, Arta Marcuma i Rafe'a Judkinsa. Panowie wspólnie go napisali, a sam Rafe Judkins jest również autorem historii.

Uncharted - zwiastun

W obsadzie są m.in. Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle i Antonio Banderas. Film wchodzi na ekrany kin w Polsce i w wielu krajach świata 18 lutego 2022 roku.

Według prognoz box office wygląda na to, że Uncharted może odnieść sukces. Prognozuje się na weekend otwarcia kwotę w wysokości 70-80 mln dolarów.