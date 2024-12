Iście gwiazdorska obsada thrillera. Jared Leto ma dołączyć do Al Pacino, Brendana Frasera i Jessiki Chastain

Fot. Materiały prasowe

Deadline informuje, że Jared Leto jest bliski dołączenia do obsady Assassination. To nowy thriller Barry'ego Levinsona, w którym zagrają takie gwiazdy jak Al Pacino, Jessica Chastain, Brendan Fraser i Bryan Cranston. Kontrakt nie został jednak jeszcze sfinalizowany.

Jared Leto - informacje o aktorze

Jared Leto to główny wokalista zespołu Thirty Seconds to Mars i aktor. Zdobył Oscara i Złoty Glob za rolę drugoplanową w filmie Witaj w klubie z 2013 roku. Jest także znany z takich produkcji jak Requiem dla snu, Mr. Nobody, Dom Gucci, Blade Runner 2049, Legion samobójców i Morbius. Za to już niedługo, bo w październiku 2025 roku, zobaczymy go w wyczekiwanym widowisku Disneya Tron: Ares.

Assassination - informacje o filmie

Assassination to thriller, który opowiada o dziennikarce śledczej Dorothy Kilgallen, którą zagra Jessica Chastain. Kobieta podejrzewa, że ​​Lee Harvey Oswald nie działał sam, więc wykorzystuje swoją sławę i wpływy, by znaleźć prawdziwego zabójcę prezydenta Johna F. Kennedy'ego.

Film wyreżyseruje Barry Levinson. Napisze także scenariusz z pomocą Davida Mameta i Sama Bromella. Producentami są Corey Large i Jason Sosnoff. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2025 roku.