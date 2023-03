Unreal Engine 5.2 zelektryzował uczestników GDC 2023

fot. zrzut ekranu YouTube

Podczas tegorocznej konferencji Game Developers Conference w San Francisco Epic Games zaprezentowało nowy, ekscytujący materiał prezentujący silnik Unreal 5.2. Demo, nazwane Electric Dreams, niezwykle realistycznie pokazuje terenówkę Rivian EV przedzierającą się przez bezdroża. Podczas prezentacji omówiono także kilka innych technologii, w tym Metahuman, czyli platforma firmy Epic do tworzenia realistycznych postaci wykorzystywanych w projektach opartych na Unrealu.

Coroczna konferencja Game Developers Conference (GDC) to forum dla programistów, grafików i innych profesjonalistów z branży, na którym mogą rozwiązywać problemy, wymieniać się pomysłami i prezentować nowe technologie z dziedziny tworzenia gier. Firma Epic Games zapewniła uczestnikom tegorocznej konferencji głębsze spojrzenie na silnik Unreal Engine 5.2, a na podstawie informacji zwrotnych można stwierdzić, że zespół Epic dowiózł.

Wiceprezes Epic ds. inżynierii, Nick Penwarden, przedstawił i zaprezentował demo Electric Dreams oraz kilka nowych funkcji Unreal Engine 5.2. Demonstracja skupia się na aucie Rivian R1T jadącym przez bogate w liście i wodę środowisko stworzone przy użyciu fizyki chaosu, symulacji płynów w czasie rzeczywistym oraz narzędzi renderujących takich jak Lumen i Nanite. Efektem jest renderowany w czasie rzeczywistym bardzo szczegółowy model składający się z 71 milionów wielokątów.

Epic zaprezentował również Substrate, nowy szkielet materiałowy, który zapewnia fantastyczną gamę wyglądów powierzchni, mnóstwo parametrów konfiguracyjnych oraz wydajność skalowaną w zależności od złożoności projektu i budżetu.

Prezentacja firmy Epic zawierała również imponującą demonstrację platformy Metahuman Animator, która umożliwia artystom tworzenie realistycznych postaci w czasie rzeczywistym. Epic zaprojektował Metahuman Animator tak, aby każdy mógł wziąć do ręki to narzędzie – niezależnie od doświadczenia w animacji – i uzyskać rezultaty jakości AAA. Występy na żywo można uchwycić i przenieść do Metahuman za pomocą sprzętu klasy studyjnej lub wysokiej jakości smartfona.

Podczas prezentacji Metahuman pokazano Melinę Juergens, znaną z roli w grze Ninja Theory Hellblade, która nagrywała występ na żywo za pomocą iPhone’a. Zdolność Metahuman do niemal natychmiastowego przełożenia głosu, mimiki i ruchów Juergens na wysoce realistyczną cyfrową reprezentację była niesamowitym pokazem wprost z doliny niesamowitości.

Metahuman Melina live

Pokazuje to jednak, jak daleko zaszła realistyczna animacja człowieka, zwłaszcza w zakresie efektywności przechwytywania ruchu. Metahuman znacząco skraca czas realizacji, zamieniając to, co Juergens opisał jako proces trwający od tygodni do miesięcy, w sesję przechwytywania w czasie rzeczywistym. Demonstracja pokazała inne możliwości Metahuman w zakresie wydajności przechwytywania, w tym zastosowanie różnych wizualizacji postaci Metahuman na tym samym początkowym przechwycie, co jeszcze bardziej usprawnia możliwość tworzenia wielu fotorealistycznych postaci.

Epic nie podał daty premiery Metahuman Animator. Jednak Epic napomknął, że w najbliższych miesiącach stanie się dostępy. Użytkownicy zainteresowani Unreal Engine 5.2 mogą znaleźć podgląd dostępny za pośrednictwem Epic Games Store lub GitHub.

fot. Unreal Engine