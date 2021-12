Hellblade II: Senua's Saga pokazuje moc nowej generacji! Zobacz kapitalny zwiastun gry

fot. Ninja Theory

Hellblade II: Senua's Saga powraca po dłuższej przerwie i na The Game Awards 2021 zaprezentowano nowe wideo z tej gry. Prowadzący to wydarzenie Geoff Keighley zapowiadając materiał powiedział, że nie mógł uwierzyć, że to gameplay. Trudno się temu dziwić, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście wygląda to fenomenalnie. Produkcja w bardzo płynny sposób przechodzi między scenkami przerywnikowymi i właściwą rozgrywką, co robi ogromne wrażenie - zobaczcie zresztą sami.

Hellblade II: Senua's Saga trafi na konsole Xbox Series S/X oraz PC, ale niestety nie ujawniono, kiedy trafi ona na rynek. Wiemy natomiast, że gra od dnia premiery dostępna będzie w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

