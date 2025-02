Warner Bros ostrzega, ale Uwe Boll stawia na swoim. Jego Mroczny Rycerz pozostanie

for. Columbia Pictures

Film The Dark Knight wzbudza kontrowersje już od momentu jego ogłoszenia. Reżyserem jest niesławny Uwe Boll, a główną rolę odegra Armie Hammer, który stracił reputację po oskarżeniach o molestowanie seksualne i kanibalizm. Dodatkowo tytuł, który przypomina produkcję Christophera Nolana z 2008 roku, może być mylący dla widzów. Tak jednak nie uważa Boll, ponieważ swój film uważa za "coś kompletnie innego". Mimo to Warner Bros ma wyraźne obawy.

Warner Bros ostrzega reżysera "Mrocznego Rycerza"

W swoim podcaście Uwe Boll potwierdził, że Warner Bros skontaktowało się z nim w sprawie tytułu The Dark Knight, sugerując jego zmianę. Reżyser jednak nie zamierza ustąpić - jego zdaniem tytuł musi pozostać. Nawiązał przy tym do sytuacji, gdy studio wykorzystało ten sam tytuł, co jego produkcja z 2009 roku.

- DC i Warner już się kontaktowali ze mną, mówiąc, że nie mogę użyć tytułu. Ja to rozumiem, ale powiedziałem im: "Pamiętacie Rampage, film The Rocka? Wykorzystaliście mój tytuł" (...). Mogli okazać mi wdzięczność i powiedzieć: "Słuchaj, to nie jest film o Batmanie, ale możesz użyć tego tytułu".

Przy okazji Boll zdecydował się skrytykować współczesne filmy o superbohaterach. Uznał większość filmów DC i Marvela za kiepskie, ponieważ "są zbyt długie i mają nieskończoną ilość CGI". Szczególnie ostro ocenił Batmana, który jego zdaniem doczekał się zbyt wielu produkcji.

