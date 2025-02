Mroczny Rycerz trochę się spóźni. Robert Pattinson zdradza, kiedy zaczną się zdjęcia do Batmana 2

Fot. Materiały prasowe

Robert Pattinson udzielił wywiadu portalowi Deadline w związku z nadchodzącą premierą Mickey 17. W trakcie rozmowy zdradził jednak ważną informację na temat innego projektu. Według aktora zdjęcia do Batmana 2 mają rozpocząć się pod koniec 2025 roku.

Batman 2 - co wiemy o filmie?

Choć Robert Pattinson powiedział, że nie może nic zdradzić na temat fabuły filmu, to zapowiedział, że „jest fajny”. Przyznał również, że rzeczywiście jest opóźniony: „Minęło trochę czasu... Wszystko wydaje się tak dawno temu, ponieważ pandemia wymazała trzy lata z życia”.

Przypominamy, że Warner Bros. przesunęło premierę Batmana 2 z 2 października 2026 roku na 1 października 2027 roku. Matt Reeves, reżyser filmu, powiedział portalowi Deadline podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów, że zdjęcia rozpoczną się gdzieś w 2025 roku. Teraz dzięki Robertowi Pattinsonowi mamy pewność, że będzie to pod koniec roku.

Robert Pattinson - nowe role

Jeśli chodzi o Roberta Pattinsona, jego kariera rozkwita. Choć fani na początku nie byli przekonani co do tego, że pasuje do Batmana, film okazał się ogromnym sukcesem, a wiele osób chciałoby, by kontynuował swoją rolę w DCU. Następnie gwiazdor udowodnił swoje umiejętności w aktorstwie dubbingowym rolą w nagrodzonej Oscarem animacji Chłopiec i czapla od studia Ghibli.

A przyszłość zapowiada się równie interesująco – w marcu 2025 zadebiutuje jego nowy film Mickey 17 w reżyserii Joon-ho Bonga, nagrodzonego czterema Oscarami za Parasite. Pattinson został również obsadzony w nowej adaptacji Odysei, za którą odpowiada Christopher Nolan, znany filmowiec, który dopiero co podbił serca Akademii Filmowej widowiskiem Oppenheimer.

