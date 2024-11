Dziki robot - co zainspirowało twórców? Nie zgadliście. To ani Stalowy gigant, ani WALL-E

foto. materiały prasowe

Dziki robot od DreamWorks nie zapowiadał się na wielki hit. W końcu to oryginalna produkcja, a nie kolejna część znanej franczyzy. Mimo to, okazał się prawdopodobnie jednym z najlepszych filmów tego roku. Świadczą o tym między innymi 98% pozytywnych recenzji krytyków i fanów na Rotten Tomatoes, średnia ocen 8.3 na 10 w serwisie IMDb i ponad 269 milionów dolarów w światowym box office. Teraz reżyser zdradził, co zainspirowało to wspaniałe widowisko.

Choć widzowie często porównują Dzikiego robota ze Stalowym gigantem czy WALL-E, reżyser Chris Sanders jako inspirację podał zupełnie inny film. Chodzi o animację Laputa – podniebny zamek, mniej znaną perełkę studia Ghibli, które dało nam takie hity jak Spirited Away czy Księżniczka Mononoke.

fot. materiały prasowe

Dziki robot - co zainspirowało twórców?

Jak donosi Oricon News, Sanders przyznał, że projekt Roz czerpie inspirację z robotów, które pojawiły się w animacji Laputa – podniebny zamek. Jednak nie chodziło tylko o estetykę. Postacie nie potrafiły mówić, więc ich intencje musiały być pokazywane poprzez gesty i ekspresję. Sanders także zamierzał to wykorzystać, by widzowie mogli poczuć więź z Roz.

Chcielibyśmy, by wszystko na temat Roz było pokazywane poprzez jej działania, ruchy i oczy. Pracowaliśmy ciężko, by stworzyć jej oczy, choć w 100% mechaniczne, to pełne ekspresji.

Sanders w niedawnym wywiadzie dla The Hindu przyznał również, że chciał stworzyć świat, który przypominałby „obraz Moneta w lesie Miyazakiego”. W tym celu połączył tradycyjną sztukę rysunku z najnowocześniejszą technologią.

Bambi Miyazakiego Ten film to przełom technologiczny. Dotarliśmy do punktu, w którym mogliśmy powrócić do korzeni animacji. Kiedy byłam dzieckiem, obejrzałemi była to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Jesteśmy także wielkimi fanamii jego ręcznie malowanego tła.

