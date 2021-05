Venom 2 - pierwszy zwiastun w sieci. Oto kultowy Carnage w akcji!

fot. materiały prasowe

Venom 2: Carnage będzie w wyświetlany w amerykańskich kinach pod tytułem: Venom: Let There Be a Carnage. W Polsce natomiast zobaczymy go pod tytułem: Venom 2: Carnage. Tak film został podpisany na oficjalnej stronie dystrybutora.

Venom 2 - o czym film?

Eddie Brock i Venom nauczyli się żyć razem i przy okazji chronić okolice przed złem. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage.

Przypomnijmy, że Carnage w komiksach Marvela był największym arcywrogiem Venoma. Oficjalny plakat filmu pokazuje perspektywę złoczyńcy na nadciągającego Venoma.

W obsadzie są Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris i Woody Harrelson. Za kamerą tym razem stoi Andy Serkis.

Venom 2 - zwiastun

Wersja z polskimi napisami

Venom 2 - premiera tylko w kinach odbędzie się w polskich kinach 17 września 2021 roku. Amerykanie obejrzą go dopiero 24 września 2021 roku. Na obecną chwilę nie mówi się o przesunięciu filmu, ani o ewentualnej premierze hybrydowej, więc wynika z tego, że będzie to tylko w kinach.