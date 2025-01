Oto główni bohaterowie nowego Skazanego na śmierć. Godnie zastąpią Michaela Scofielda?

fot. materiały prasowe

Od jakiegoś czasu powstaje nowa wersja Skazanego na śmierć. Legendarny serial powracał i to nie raz, ale nadeszła pora na nowe postaci i historie. Początkowo informowano o reboocie, który byłby po prostu nową i odświeżoną wersją tej samej historii, która porwała publiczność przed laty. Później jednak słowo "reboot" zostało usunięte z doniesień i ma być to po prostu nowa historia z nowymi postaciami, ale w ramach tego samego świata, co ustanowiony przed laty. Nowe informacje zdradzają, jacy będą bohaterowie tej produkcji.

Więcej informacji o nowym serialu Skazany na śmierć

Oto główni bohaterowie nowego Skazanego na śmierć

CBR informuje o ogłoszeniu castingowym dla sześciu ról o największym znaczeniu w nadchodzącej produkcji. Są to role:

Dyscyplinarnie zwolniona ze służby żołnierka Army Ranger, która teraz pracuje jako funkcjonariuszka więzienna;

Mężczyzna, kandydat na senatora, który jest jej byłym przyjacielem;

Osadzony mężczyzna, który być może siedzi w więzieniu za przestępstwo, którego nie popełnił;

Więzień, który wydaje innym polecenia, a sam je otrzymuje od tajemniczej osoby;

Młoda funkcjonariuszka więzienna w trakcie treningu;

Osadzona kobieta w ciąży. Ojciec jej dziecka znajduje się w tym samym więzieniu, jedynie piętro wyżej.

