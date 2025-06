Weekend Dnia Dziecka w Multikinie: Stitch, Świnka Peppa i Karate Kid!

fot. Multikino

Reklama

1 czerwca sieć kin Multikino zaprasza najmłodszych (i nie tylko!) na wyjątkowe świętowanie Dnia Dziecka. W tym czasie w repertuarze znajdą się zarówno długo wyczekiwane premiery, jak i familijne wydarzenia specjalne. Dzieci mogą same zdecydować, z kim chcą spędzić swoje święto – ze Stitchem, Świnką Peppą, rozpieszczoną królewną czy bohaterami filmu Karate Kid.

Bilety są dostępne w kasach kin, na stronie multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Seans w kinie to dla dzieci coś więcej niż tylko rozrywka. Ogromny ekran, wygodne fotele i wspólne emocje sprawiają, że każda historia zapada w pamięć. Kino to także przestrzeń do rozwijania wyobraźni, empatii i ciekawości świata. Dlatego Multikino przygotowało repertuar, który trafi w gusta każdego młodego widza:

Lilo i Stitch

Nowa, aktorska wersja klasycznej animacji Disneya z 2002 roku. To pełna humoru i wzruszeń opowieść o samotnej dziewczynce i niebieskim przybyszu z kosmosu, który niespodziewanie staje się częścią jej rozbitej rodziny.

Świnka Peppa poznaje dzidziusia

Peppa i jej rodzina przygotowują się na narodziny maleńkiej świnki! Widzowie obejrzą 10 premierowych odcinków, 6 piosenek i wzruszające momenty, które rozbawią i rozczulą niejednego malucha. Dodatkowo 1 czerwca w Multikinach odbędą się specjalne Poranki Filmowe z Peppą – seanse idealne dla dzieci już od 2. roku życia.

Dumna królewna

Wizualnie zachwycająca animowana komedia z muzyką, która może poruszyć nawet najzimniejsze serce. Król, rozpieszczona królewna, sprytny pies i przebiegła łasica gwarantują przygodę, której nie da się zapomnieć!

Karate Kid: Legendy

Nowa odsłona kultowej serii. Po rodzinnej tragedii młody Li przeprowadza się z Pekinu do Nowego Jorku i odkrywa świat karate. W jego treningu pomogą legendarni mistrzowie – Jackie Chan jako Pan Han i Ralph Macchio jako Daniel LaRusso. Wspólnie pokażą, że siła nie zawsze tkwi w pięści.

Felek i Tola ratują las (tylko w wybranych kinach)

Kiedy znika Sowa, Felek i Tola ruszają na jej poszukiwania, odkrywając nieznane jezioro i leśne tajemnice. Ciepła, ekologiczna opowieść o przyjaźni i trosce o naturę.

Wypad do kina to świetny sposób na wspólne świętowanie Dnia Dziecka w gronie rodziny. Multikino zaprasza na wyjątkowe filmowe emocje!