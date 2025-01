To ON będzie złoczyńcą w Batman 2? Nawiązanie nie było przypadkowe - jest potwierdzenie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kontynuacja do Batmana z 2022 roku powstaje. Matt Reeves zapowiadał, że niedługo mają rozpocząć się prace na planie, a fani niecierpliwie wyczekują oficjalnych informacji na temat 2. części z serii. Jednym z głównych pytań jest to, kto będzie nowym przeciwnikiem Mrocznego Rycerza. Na przestrzeni miesięcy propozycji padło wiele - Trybunał Sów, Mr. Freeze, Joker czy Hush. O tym ostatnim wspominał nawet sam reżyser.

[Złoczyńców Batmana] jest tak wielu, ale wydaje mi się, że ciekawym byłby Hush. Ale to nie znaczy, że kolejnym [przeciwnikiem Batmana] będzie Hush!

Hush to jedynie pseudonim, a prawdziwe imię i nazwisko tego złoczyńcy to Thomas Elliot. Jest on przyjacielem Bruce'a z dzieciństwa, który usiłował zamordować własnych rodziców i przejąć ich majątek, ale nie udało się to w pełni. Jego matka została uratowana przez ojca Bruce'a, którego dziedzictwo postanowił zniszczyć.

Scenografka pierwszego filmu, Kalina Ivanov, została zapytana o to, czy nazwa jednego z mostów - Elliot Bridge - była przypadkowa czy celowa. Odpowiedziała:

Intencjonalna!

