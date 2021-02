Wezwij sokoła otwiera nową serię fantasy Maggie Stiefvater

Maggie Stiefvater jest amerykańską pisarką specjalizującą się w powieściach fantasy dla młodzieży. Czytelnicy w Polsce kojarzą ją m.in. za sprawą serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król kruków.

Już 24 lutego wydawnictwo Uroboros wyda nową powieść Maggie Stiefvater zatytułowaną Wezwij sokoła. Książka ta otwiera trylogię pt. Śniący.

Poniżej okładka Wezwij sokoła, a także opis fabuły:

Wśród nas znajdują się śniący... i wyśnieni. Ci, którzy śnią, nie potrafią się przed tym powstrzymać, mogą jedynie próbować to kontrolować. Ci, którzy zostali wyśnieni, nie są w stanie wieść samodzielnego życia, ponieważ zasną na zawsze, jeśli ich śniący umrą.

Istnieją tacy, którzy lgną do śniących. By ich wykorzystywać. By ich więzić. By ich zabijać, zanim ich sny zniszczą nas wszystkich.

Ronan Lynch jest śniącym. Potrafi wyciągać ze swoich snów zarówno wspaniałości, jak i koszmary, i przenosić je do swojej ułomnej rzeczywistości. Jordan Hennessy jest złodziejką. Im bardziej zbliża się do wyśnionego przedmiotu, którego poszukuje, tym bardziej nierozerwalnie się z nim wiąże.

Carmen Farooq-Lane jest łowczynią. Jej brat był śniącym... i zabójcą. Na własne oczy widziała, jakie skutki może przynieść śnienie śniącemu. Obserwowała też szkody, jakie potrafią wyrządzić śniący. To jednak nic w porównaniu z apokalipsą, jaka wkrótce ma się rozszaleć...