Niewiele jest lepszych duetów aktor-reżyser od Leonardo DiCaprio i Martina Scorsese. Obaj wielcy artyści ze świata kina łączyli siły już wielokrotnie, a owocem tego były znakomicie oceniane projekty, takie jak Aviator, Gangi Nowego Jorku, Wilk z Wall Street, Wyspa tajemnic czy stosunkowo nowy, bo mający premierę w 2024 roku film Czas krwawego księżyca. Wszystko wskazuje na to, że połączą siły raz jeszcze.

Zdaniem Deadline trwają rozmowy z Leonardo DiCaprio oraz Martinem Scorsese, którzy już od dawna planowali ten projekt. Obaj mieliby wziąć udział w produkcji filmu The Devil in the White City, do którego prawa DiCaprio kupił jeszcze w 2010 roku. Po drodze niemal powstała serialowa adaptacja dla Hulu, ale nigdy nie doszła do skutku. Teraz za kinową adaptację ma być odpowiedzialne 20th Century Studios. Całość oparta jest na książce Diabeł w Białym Mieście z 2004 roku napisanej przez Erika Larsona. Jest to fabularyzowana historia, ale oparta na rzetelnych faktach i prawdziwej historii dwóch mężczyzn.

Diabeł w Białym Mieście - o czym jest?

Historia śledzi losy dr. HH Holmesa, przebiegłego seryjnego mordercy, którego ofiarą miało paść od 27 do nawet 100 osób w czasie trwania Światowej Wystawy Kolumbijskiej w Chicago, która potrwała od 1 maja 1893 roku do 1 października tego samego roku. Książka ukazywała kontrast nadziei i niezwykłych cudów prezentowanych podczas wystawy z mrocznymi praktykami Holmesa.

