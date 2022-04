Wiking - Alexander Skarsgard kocha Thor: Ragnarok, ale chciał poważniejszego filmu o nordyckich wojownikach

fot. materiały prasowe

Wiking to najnowszy film wizjonerskiego reżysera Roberta Eggersa, który stanowi opowieść o zemście, która toczy się w świecie wikingów jak sam tytuł wskazuje. Podczas gdy obraz nordyckich legend i opowieści o wojownikach mieliśmy w MCU za sprawą filmów o Thorze, to jednak było to utrzymane w lekkim, rozrywkowym tonie. Eggers podszedł do tematu zdecydowanie poważniej z odpowiednią dozą mroku.

W rozmowie z portalem Slashfilm gwiazda widowiska, Alexander Skarsgård, został zapytany o swoją rolę w brutalnej opowieści o zemście i o to, jak jej interpretacja legend opartych na wikingach różni się od tego, do czego publiczność przywykła w MCU.

W zasadzie około 10 lat temu zacząłem myśleć o tym, że nigdy nie widziałem historycznie dokładnego obrazu epoki wikingów. Nigdy nie widziałem wielkiego, epickiego filmu przygodowego o wikingach opartego na starych islandzkich sagach, które uchwyciłyby lakoniczny ton, który jest naprawdę ostry, podobnie jak krajobraz. Zaczęło krążyć w mojej głowie, dlaczego nigdy tak naprawdę tego nie widziałem.

Wiking - zdjęcia

Wiking

Skarsgard kontynuował swój wywód odnosząc się do filmów o Thorze z MCU:

Uważam, że filmy z Thorem są wspaniałe. Oczywiście mają dużo swobody twórczej. Zostały bardzo zainspirowane wieloma starymi sagami i mają ich elementy, ale zmieniły się w coś innego. Myślę, że są bardzo zabawne. Taika [Waititi] jest moim przyjacielem, wykonał niesamowitą robotę przy swoim filmie Thor: Ragnarok. Uwielbiałem go, uważałem, że jest bardzo zabawny, ale znowu zastanawiałem się, dlaczego nigdy nie było bardziej realistycznego lub bardziej ugruntowanego filmu o wikingach.

Wiking - film można już oglądać na ekranach polskich kin.