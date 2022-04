Thor: miłość i grom - zwiastun filmu MCU. Jest Natalie Portman z młotem!

fot. materiały prasowe

Thor: miłość i grom to oczekiwana przez wielu fanów, kolejna produkcja MCU o tytułowym Bogu Piorunów. Marvel Studios w końcu rozpoczęło promocję widowiska. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu. Materiał jest dostępny poniżej.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w produkcji Jane Foster stanie się znaną z komiksów Potężną Thor, gdy znajdzie się w posiadaniu Mjolnira. Głównym czarnym charakterem produkcji jest Gorr Rzeźnik Bogów, antagonista znajdujący się w posiadaniu miecza, który daje mu ogromną moc. W produkcji w walce głównego bohatera wspomogą również Strażnicy Galaktyki oraz Valkyrie.

Thor: miłość i grom - zwiastun

Thor: miłość i grom - zwiastun z napisami

Thor: miłość i grom - zwiastun z dubbingiem

Thor: miłość i grom - opis fabuły

Wraz z premierą teasera opublikowany pierwszy opis fabuły!

Thor wyrusza na misję, z jaką nigdy nie miał do tej pory do czynienia: w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jego superbohaterska emerytura zostaje przerwana, gdy pojawia się galaktyczny zabójca znany jako Gorr, rzeźnik bogów (Christian Bale). Jego celem jest zabicie wszystkich bogów. Aby walczyć z zagrożeniem, Thor zatrudnia do pomocy Króla Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) oraz swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która - ku zdziwieniu Thora - włada jego magicznym młotem, Mjolnirem stając się Potężną Thor. Razem wyruszają na kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty rzeźnika bogów i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Thor: miłość i grom - galeria

Thor: miłość i grom

Thor: Miłość i grom - obsada

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w polskich kinach 8 lipca 2022.