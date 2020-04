Wonder Woman 1984 - Gal Gadot w sesji promocyjnej. Nowe okładki z bohaterką

Wonder Woman 1984 jest promowana w magazynie Vogue i Empire. Tam też opublikowano zdjęcia (w tym sesja ze zjawiskową Gal Gadot) oraz wypowiedzi twórców na temat superprodukcji.

Gal Gadot podkreśla, że mieli dużo szczęścia trafiając w odpowiednie tony z pierwszym filmem, który został tak dobrze odebrany. Patty Jenkins nie chce zdradzić ani słowa na temat fabuły sequela, ale uważa, że Wonder Woman jest boginią, która wierzy w to, że ludzkość może być lepsza. Według niej jej działania nie polegają tylko na pokonaniu złoczyńców, a jej osoba rezonuje z naszą codziennością. Kristen Wiig natomiast uważa, że nic na temat fabuły nie wyciekło do sieci i jest to niesamowite.

Wonder Woman pojawiła się też na okładkach nowego numeru czasopisma Empire. Premiera w sierpniu 2020 roku.