Aktor z Iron Mana zdradza, co czeka widzów w serialu Vision. Będą niespodzianki?

fot. Marvel Studios

Reklama

Oczy fanów Marvela są skierowane w stronę Avengers: Doomsday, które jest właśnie kręcone, ale warto pamiętać o tym, że zdjęcia trwają również do serialu Vision, który będzie kolejnym spin-offem popularnego WandaVision. W serialu ma powrócić James Spader w roli Ultrona, ale też Faran Tahir. Wcielał się on w Razę z pierwszego Iron Mana.

Zwiastun nowego serialu Star Wars! Nowe historie Cada Bane'a i Asajj Ventress!

Aktor promuje obecnie film The Martial Artist i z tej okazji zdradził też kilka ciekawych informacji na temat serialu Vision.

Uważam, że to bardzo ekscytujący projekt, który jest dobrym miejscem na powrót mojej postaci po 17 latach. Kiedy wcielasz się w postać, to tworzysz dla niej historię. Ustaliliśmy już, że akcja dzieje się siedem lat po śmierci Tony'ego Starka i tym wszystkim, co się działo wokół tego. Jak Raza ewoluował w tym czasie? Kim się stał? Czy stał się kimś więcej niż przedtem? Na pewno ruszył naprzód ze swoim życiem, nie stał w miejscu, ale w którym miejscu skończy swoją podróż? To świetne wyzwanie. Mamy wiele niespodzianek, szczególnie dla fanów Marvela.

Tahir odniósł się też do sukcesu Kinowego Uniwersum Marvela, które dopiero raczkowało, gdy grał w filmie z 2008 roku:

Jestem pozytywnie zaskoczony. Kiedy robiliśmy tamten film, to planem było wystartowanie Marvel Universe. To dla mnie bardzo satysfakcjonujące, że udało się dopiąć ten długoterminowy cel. Mieli marzenie, wizję i oczywiście strategię. Świetnie się patrzy na to, że strategia była dobrze skonstruowana, a marzenie się spełniło.

Vision - co wiadomo o serialu?

W obsadzie serialu Kinowego Uniwersum Marvela są już Paul Bettany (Vision), James Spader (Ultron), Todd Stashwick i Faran Tahir (Raza). Sama produkcja będzie kolejnym po To zawsze Agatha spin-offem WandaVision, podejmując najprawdopodobniej kwestię odzyskiwania przez tytułowego bohatera pamięci i człowieczeństwa.

Marvel - aktorzy za dobrzy do swojej roli. Czy MCU marnowało ich potencjał?