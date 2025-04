Co za klimat science fiction! Zwiastun Predator: Badlands – obca planeta, łowca w roli głównej!

fot. materiały prasowe

Reklama

Predator: Badlands to nowy film science fiction w reżyserii Dana Trachtenberga, który wcześniej dostarczył widzom świetnie oceniany Prey: Predator. Tym razem jednak będzie to kinowe widowisko! Listopad 2025 roku ma należeć do kosmicznego łowcy.

Zwiastun Predator: Killer of Killers!

Predator: Badlands – zwiastun dla dorosłych

W filmie nie ma postaci, które są ludźmi. Elle Fanning wciela się w androidkę firmy Weyland-Yutani, którą znamy z serii Obcy.

Predator: Badlands – opis fabuły

Historia rozgrywa się w dalekiej przyszłości na odległej planecie i skupia się na młodym Predatorze (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), wyrzutku ze swojego klanu, który tworzy nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning), by razem z nią wyruszyć na zdradziecką wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Dan Trachtenberg, John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt oraz Brent O’Connor są producentami. Po raz pierwszy w historii franczyzy twórcy wychodzą poza Ziemię i osadzają w centrum uwagi Predatora, który do tej pory zawsze był wrogiem dla bohaterów opowieści.

Przypomnijmy, że w 2025 roku pojawi się na małym ekranie jeszcze jeden film z serii. Animacja tylko dla dorosłych pod tytułem Predator: Killer of Killers zadebiutuje w streamingu w czerwcu.

Premiera światowa w kinach odbędzie się 7 listopada.